Литовские пограничники не пустили в страну более сотни нелегалов с территории Беларуси 1.08.2022, 15:40

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Все они были возвращены обратно.

Литовские пограничники в течение суток остановили на границе с Беларусью 109 нелегалов, которые прорывались на территорию Евросоюза, сообщило 31 июля Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

По словам представителей Пограничной службы Литвы, накануне пограничники развернули такое же количество нелегальных мигрантов.

На границе с Латвией 30 июля попыток нелегального пересечения границы не зафиксировали. На польско-беларусской границе в конце прошлой недели остановили 52 нелегалов.

Служба охраны государственной границы Литвы подсчитала, что в течение года – с 3 августа 2021-го, – когда было принято решение не пускать нелегальных мигрантов в Литву, на территорию Беларуси вернули 11 300 человек. Литва называла нелегальные попытки перехода границы гибридной атакой минского режима.

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