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В курортной Кирилловке прогремели взрывы

  • 10.08.2022, 3:00
  • 2,810
В курортной Кирилловке прогремели взрывы
иллюстрационное фото

Месяц назад оккупанты свозили туда свою военную технику.

Во вторник, 9 августа, взрывы прогремели в Кирилловке (Мелитопольский район Запорожской области).

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНИАН.

«Сегодняшний день оказался особенно «жарким» не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке», — отметил он.

По его словам, было слышно несколько взрывов.

«Зафиксировано по крайней мере два взрыва и шквал густого дыма уже в течение двух часов. Ждем подробную информацию», — добавил городской голова Мелитополя.

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