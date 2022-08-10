В курортной Кирилловке прогремели взрывы
- 10.08.2022, 3:00
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Месяц назад оккупанты свозили туда свою военную технику.
Во вторник, 9 августа, взрывы прогремели в Кирилловке (Мелитопольский район Запорожской области).
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНИАН.
«Сегодняшний день оказался особенно «жарким» не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке», — отметил он.
По его словам, было слышно несколько взрывов.
«Зафиксировано по крайней мере два взрыва и шквал густого дыма уже в течение двух часов. Ждем подробную информацию», — добавил городской голова Мелитополя.