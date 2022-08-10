Контрнаступление ВСУ: названо еще одно направление для возможной атаки

Контрнаступление ВСУ: названо еще одно направление для возможной атаки5
- 10.08.2022, 17:11
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Подразделения оккупантов истощены и просят о ротации и доукомплектации.
Пока Россия стягивает силы на юг, на Изюмском направлении в Харьковской области возникают благоприятные условия для контрнаступления Вооруженных сил Украины.
Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 канала.
«Для украинских сил появляются возможности в Изюмском направлении. И это становится заметно, как там осторожно откусывают по кусочку украинской земли, которая была временно оккупирована, и отодвигают позиции врага», – заявил он.
По его словам, на этом направлении подразделения оккупантов истощены и просят о ротации и доукомплектации.
Также Мусиенко отметил, что ВСУ смогли переломить ситуацию на фронте, и теперь могут навязывать врагу свой сценарий ведения боевых действий.