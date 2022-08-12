Ударом HIMARS по штабу дивизии уничтожен российский полковник Канат Мукатов 12 12.08.2022, 9:21

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«Груз 200» привезли домой через месяц.

В Украине ликвидирован российский полковник-оккупант Канат Мукатов, заместитель командира 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии. Его гибель подтвердили в стране-агрессоре. Хоронили захватчика 8 августа в закрытом гробу.

Российские пропагандистские СМИ не уточняют подробности гибели 38-летнего Мукатова. Но, по данным военного обозревателя Романа Бочкалы, оккупант вероятно погиб в результате удара американского РСЗО HIMARS по штабу дивизии.

Похоронили Мукатова в Волгограде 8 августа. Он был участником боевых действий на Северном Кавказе, а также в Сирии. Принимал участие во вторжении в Украину с первых дней.

Родился и вырос в поселке Эльтон Палласовского района. В 2005 году Мукатов окончил Новосибирское высшее военное командное училище, а в 2013-м — Общевойсковую академию сухопутных войск РФ, был заместителем командира 20-й мотострелковой дивизии восьмой общевойсковой армии Южного военного округа.

Родственники оккупанта узнали о его гибели 10 июля, но «груз 200» привезли домой через месяц. Хоронили Мукатова в закрытом гробу.

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