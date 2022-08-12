Боевикам «ЛНР» выдали рассыпающееся в руках снаряжение и сапоги разных размеров

Боевикам «ЛНР» выдали рассыпающееся в руках снаряжение и сапоги разных размеров2
- 12.08.2022, 15:26
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На фронт отправляют новую партию «чмоней».
Российские захватчики жалуются в соцсетях на качество военного снаряжения, которое им выдают для участия в войне против Украины.
Соответствующее видео в пятницу, 12 августа, опубликовал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По словам боевиков прокремлевской террористической организации «ЛНР», униформа, которой их обеспечивают, плохого качества и, зачастую, на несколько размеров больше, а в ответ на претензии им отвечают, что добыть что-то получше можно «в бою».
Что касается другого снаряжения, то оно настолько старое и изношенное, что буквально рассыпается в руках.
«Выдали вещмешки. Дно прорвалось. В руках рвется», — сетуют оккупанты.
Еще хуже ситуация с обувью, поскольку выданные сапоги в одной паре могут оказаться вообще разных размеров, да к тому же с прибитой гвоздями подошвой.
«Так экипируют бойцов из фейковой «ЛНР», которых российская армия считает «пушечным мясом», кидая на самые горячие участки фронта», — прокомментировал обнародованное видео Геращенко.