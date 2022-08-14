ВСУ ликвидировали «Крымский коридор» в логистике Кремля 14.08.2022, 8:32

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У войск РФ на юге Украины начались серьезные проблемы со снабжением.

В июне практически одновременно с разницей в один день российский министр обороны Сергей Шойгу и назначенный Россией «глава Крыма» Сергей Аксенов заявили об открытии сухопутного коридора в Крым и… его закрытии для гражданских целей. В оккупированной Россией части Херсонской области стали планировать отдельный коридор в Крым для грузовых автомобилей, а на захваченных территориях Запорожской области заговорили о сухопутном коридоре в Крым из Москвы. Все планы связаны с логистикой, где обеспечению транспортных потоков через Крымский полуостров отводится основная роль.

«Крым.Реалии» с участием экспертов разбирались в заявленных коридорах, их использовании в международной и внутренней торговле, а также возможностях разрешить логистические проблемы Крыма военным путем.

Логистика: во имя войны или бизнеса?

Термин «логистика» имеет греческие корни и означает «искусство вычисления, обдумывания». Основной функцией римских логистов было распределение продуктов питания. Большинством теоретиков появление и развитие логистики рассматривается в историческом ракурсе как составная часть военного искусства, как военная наука.

Во времена СССР логистами стали «снабженцы». В дальнейшем с логистикой стали связывать транспортировку товаров и услуг, торговлю и бизнес в целом. Впервые понятие логистики попытались сформулировать в марте 1974 года на конгрессе в Берлине.

Логистикой стали называть учение о планировании, управлении и контроле движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах.

Сухопутный коридор из России в Крым – давний военный план Кремля

О планах России «пробить» вооруженным путем сухопутный коридор в Крым заговорили сразу после захвата полуострова в 2014 году.

Частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor (США) в июне 2015 года подготовила анализ шести вариантов предполагаемого наступления России на Украину. Один из основных – создание сухопутного коридора в Крым по азовскому побережью.

Практически одновременно с выводами Stratfor в Европейском парламенте приняли резолюцию о военно-стратегической ситуации в Черноморском бассейне после незаконной аннексии Крыма Россией. В пункте 11 этого документа указали на существование угрозы создания Россией сухопутного коридора в Крым с перспективой утраты Украиной выхода к Азовскому морю.

В 2021 году в России уже открыто готовились к практической военной операции по созданию такого коридора.

В конце февраля – начале марта 2022 года российские войска оккупировали часть территорий Херсонской и Запорожской областей.

Сухопутный «коридор военного назначения»

Руководитель мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» (Киев) Андрей Клименко, комментируя события по просьбе Крым.Реалии, заявил, что коридор в Крым из России имеет исключительно военное значение.

«В действиях оккупантов по созданию коридора в Крым не нужно искать логику. Коридор в Крым – это чисто военно-политический лозунг. Если открыть карту и внимательно посмотреть на существующую транспортную сеть, то сразу становится все ясно. Мы не слышим сообщений о том, что там работают железные дороги или запустили какое-то сообщение. Я думаю, что они технически, может быть, и могут работать, но находятся то они на расстоянии артиллерийского выстрела от линии фронта! С практической точки зрения для любой транспортной компании на дороге нужно иметь более-менее нормальное покрытие, нужны заправки, стоянки, техобслуживание. Я уверен, что сейчас там всего этого нет. Ни одна из российских компаний не пойдет на прифронтовую территорию, заминированную или находящуюся в зоне поражения. Экономического смысла в этом коридоре нет», – сказал эксперт.

Собеседник «Крым.Реалии» указал на то, что сухопутный коридор в Крым проходит практически по побережью Азовского моря, там расположена единственная автомобильная дорога с востока на запад, а все железнодорожные магистрали были построены для обслуживания производственных мощностей с юга на север.

«Наложив карты транспортных путей на зону ведения боевых действий, приходишь к выводу, что никакой альтернативы для России, кроме как пути через Керченский мост, не существует. В таком случае автодорогу из Таганрога в сторону Мариуполя и далее, а также железнодорожные ветки в треугольнике Мелитополь-Токмак-Мариуполь в привязке к Крыму можно рассматривать только как транспортные пути военного назначения для переброски войск вдоль линии фронта – рокады. И не более. Поэтому говорить о перевозке каких-то продуктов или товаров в интересах населения не приходится», – подчеркнул Андрей Клименко.

Он полагает, что весь заявленный в интересах России сухопутный коридор в Крым находится в зоне досягаемости ракет, поэтому ни о каком гражданском его значении речь не идет.

Логистика без логики и выхода на международную торговлю

Президент Ассоциации «Укрвнештранс» (Киев), объединяющей транспортные, экспедиторские и логистические организации Украины, Олег Платонов, отвечая на вопросы «Крым.Реалии», указал на то, что посредством сухопутного коридора Россия со всех сторон блокирует Азовское море. По его мнению, в таких логистических условиях Крым может работать только в очень ограниченной схеме «остров-материк».

«Все крымские порты, как и аэропорты, закрыты. Поэтому совершить легальную международную грузовую операцию из Крыма и в Крым невозможно. Соединение России с полуостровом сухопутным коридором не несет никакого логистического смысла. Если связывать этот вопрос с оккупацией и агрессией, то понятно, что Россия использует захваченные транспортные пути для обеспечения военного тыла и подвоза всего необходимого к линии фронта. Но в международной торговле, впрочем, как и во внутренней, это ничего не дает Москве. Если бы они вероломно не «залезли» в Херсонскую область, то в Крыму реально и сельхозпродукции тоже никакой не было бы», – заявил Олег Платонов.

По словам эксперта, из всех существующих международных транспортных организаций лишь только одна – Организация сотрудничества железных дорог со штаб-квартирой в Варшаве – сохраняет для России полные довоенные права. Но и в этой организации, в состав которой входят 26 стран мира, в том числе Россия и Китай, все же продвигаются по пути российского ограничения.

«Во всех остальных структурах полномочия агрессора блокированы, его представители выведены из руководящих органов управления. Поэтому попытки Москвы полагаться в вопросе коридора материка с Крымом на железную дорогу или автомобильный транспорт не имеют международной перспективы», – рассказал Олег Платонов.

Рокадные дороги в «никуда»

Накануне вторжения Россия стала спешно строить рокадные пути, в том числе железнодорожные, по планам министерства обороны.

По итогам посещения оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей (официальный Киев называет такие поездки российских чиновников незаконными – КР), российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что готовится комплексный трехлетний план развития дорог, а дороги Запорожской области хотят увязать с региональными, федеральными и муниципальными дорогами России в единую сеть.

Комментируя по просьбе «Крым.Реалии» ситуацию и планы России, директор ООО «Транспроект» (Киев) Алексей Соколан заявил, что ни сухопутный коридор в Крым, ни анонсированные планы по строительству дорог к реальной бизнес-логистике отношения не имеют.

«Основная масс дорог была построена в середине прошлого столетия и была рассчитана на обеспечение существовавшей экономической системы, больше никто никаких веток не строил, ни с востока на запад, ни с севера на юг. Из Ростова-на-Дону и Таганрога в течение последних десяти лет ничего не возили. И ранее этот путь использовался слабо. Основную транспортную роль играли порты Азовского моря. Заявленное Маратом Хуснуллиным строительство дорог – очередной миф, оно преследует рокадные – фронтовые – цели», – сказал Алексей Соколан.

Как проектировщик и строитель транспортных артерий он полагает, что территорию России никаким образом не связывали транспортные пути с востока на запад: такой путь там был один – Транссиб, а вот Москву обеспечивали вертикальные рокадные пути с юга на север.

«Построить дороги, соответствующие современным требованиям – это одно, но главное экономически обосновать и потом быть в состоянии обслуживать эти дороги и эксплуатировать с прибылью. Дороги должны работать! Каким образом и что за товары и грузы намереваются транспортировать оккупанты и коллаборанты из Крыма и в Крым – непонятно», – сделал вывод эксперт.

Рокадные цели России в регионе Черного моря

«Попытки включения санкционных и оккупированных территории в торговые пути и торговые схемы сводят к нулю статус России как международного торгового партнера и практически ничем не помогают в решении реально существующих логистических проблем Крымского полуострова», – заключил Олег Платонов.

Идея строительства Крымского моста и его рокадной роли в Черноморском регионе продвигалась Россией давно. Этому предшествовали события и конфликт на острове Тузла в 2002 году.

В 2006 году Россия предложила строить окружную дорогу вокруг Черного моря, этот проект Кремль продолжает лоббировать в Организации Черноморского экономического сотрудничества с учетом захваченных и оккупированных территорий.

22 апреля в России заявили о новых планах во время «второй фазы» «спецоперации» в Украине (так там называют полномасштабное вторжение): установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым и получения выхода в Приднестровье.

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