ВСУ добивают Антоновский мост 14.08.2022, 16:25

Командование РФ уже эвакуируется.

ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне в ночь на 14 августа, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет «Новое время».

В эфире телемарафона она подтвердила, что украинские силы вновь атаковали Антоновский мост. Гуменюк подчеркнула, что ВСУ намерены помочь оккупантам совершить новый «жест доброй воли» и закрепить статус Антоновского моста как непроездного.

«Это означает, что перевоз тяжелой техники и запасов боеприпасов невероятно затруднен до состояния невозможного», — сказала она.

Гуменюк добавила, что ВСУ продолжают уточнять результаты ударов по мостам в Херсонской области. Она также сказала, что российское командование использует остатки транспортных путей для эвакуации на левый берег Днепра.

Когда мосты будут полностью разрушены, оставшимся на Правом берегу оккупантам придется «принять волю ВСУ», отметила Гуменюк.

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