Дмитро Корчинский: Лукашенко и его потешные солдаты не смогут противостоять «калиновцам» 5 14.08.2022, 17:11

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2-3 тысячи белорусов с военным опытам могут освободить страну.

Украинский политический и общественный деятель, основатель партий УНА-УНСО и «Братство», журналист и телеведущий Дмитро Корчинский считает, что белорусским добровольцам под силу освободить страну от власти Лукашенко:

— В Украине уже действует полк имени Кастуся Калиновского и белорусы в других отделах ВСУ. Еще немного и белорусов в украинской армии хватит, чтобы отделиться и прийти в Беларусь. Все эти ОМОНовцы, эти потешные солдаты и весь этот Лукашенко не смогут противостоять 2-3 тысячам белорусов с военным опытом. А военный опыт у них дай Бог.

2-3 тысячи белорусов с военным опытом освободят эту страну.

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