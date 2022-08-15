Боевики «ЛНР» взбунтовались против приказа воевать за «ДНР» 5 15.08.2022, 10:25

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Боевики требуют от своих главарей вернуться домой.

На фоне огромных потерь российских захватчиков в войне с Украиной подконтрольные Кремлю боевики террористической организации «ЛНР» устроили бунт.

Соответствующее видео с их обращением к своим главарям было обнародовано в соцсетях, пишет «Новое время».

Поводом для недовольства оккупантов стало то, что российское руководство решило отправить их для усиления террористов «ДНР».

«Отказываемся идти воевать на территорию «ДНР». Свой долг мы выполнили… Нас угрозами, шантажом, запугиванием и обманом пытаются загнать на территорию «ДНР», — возмутился один из организаторов бунта.

По его словам, главарь «ЛНР» Леонид Пасечник еще в начале июля заявил о якобы захвате всей Луганской области, в связи с чем подконтрольные ему боевики и потребовали вернуть их домой.

Линирійци бунтують проти підтримки братушань динирійцев.



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