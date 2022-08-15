На Донбассе ликвидировали крупного чиновника из Алтайского края 4 15.08.2022, 17:56

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Евгений Новиков

Его опознали по черепу.

В Донецкой области был ликвидирован заместитель главы Общественной палаты Алтайского края России Евгений Новиков, пишет unian.net.

Тело общественника на этой неделе должны доставить в Барнаул, сообщает altapress.ru, ссылаясь на данные двух источников.

«Шишку» из РФ официально признали ликвидированным, его опознали по черепу.

- …похороны могут пройти уже на этой неделе-, - отмечается в материале.

Евгений Новиков поехал в самопровозглашенную «ДНР» в июле якобы с «гуманитарной» целью. Потом стало известно, что он пропал, родственники начали его разыскивать.

- В волонтерском центре в Шахтерском районе «Донецкой народной республики» после ракетного обстрела 10 июля 2022 года без вести пропал… Новиков Евгений Александрович…, - писали его родственники в донецких пабликах.

Уничтожение Новикова подтвердил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

- …Его останки найдены очень неживыми, - отметил воин.

Евгений Новиков родился в 1969 году 17 августа. Был главой алтайской краевой организации «Российского союза ветеранов Афганистана». Потом его четыре созыва подряд назначали в общественную палату региона.

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