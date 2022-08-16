«Москва следующая»: в России запаниковали из-за новых взрывов в Крыму

«Москва следующая»: в России запаниковали из-за новых взрывов в Крыму5
- 16.08.2022, 10:48
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Россияне не верят в официальные версии произошедшего.
Во вторник утром, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. В России очень запаниковали по этому поводу и требуют «ударов по центрам принятия решений», сообщает obozrevatel.com.
Панические настроения россиян прослеживаются в комментариях под соответствующими темами в соцсетях. Некоторые даже переживают, что следующей может стать Москва.
«Интересно, как долго будем ждать удара по центрам принятия решений? Севастополь... Новофедоровка... Теперь это…», – спрашивает один из жителей России.
«К Москве когда подберутся, тогда и нанесут удар по центру принятия решений», – отвечает ему другой.
«Что-то они часто стали детонировать, в том месяце на Авиабазе, в этом в части», «Первый раз можно поверить, но второй… За идиотов нас держат?», «Опять покурили неудачно», «Крымский мост следующий», - пишут испуганные россияне.