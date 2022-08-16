Андрей Шарендо: В августе 2020 года я увидел Беларусь, какой она должна быть 16.08.2022, 23:57

Андрей Шарендо

фото: CHARTER97.ORG

Перемены продолжаются.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо вспомнил в интервью DW первые протесты 2020 года.

«По тому, как проходила предвыборная кампания, было понятно, что честными выборы назвать нельзя, — говорит он. — Поэтому все, кто был против действующей власти, понимали, что 9-го августа выйдут на улицы (…) На утро 10 августа казалось, что уже ничего не будет, но вечером Брест снова «вспыхнул» - молодежь собралась в центре города, к ним начали присоединяться и другие несогласные. Люди сразу стали в сцепку, потом вышли на дорогу».

В Бресте, отмечает Андрей, нет градообразующих предприятий, которые могли бы стать стержнем протеста, как это было в Гродно — «Азот», в Жлобине — БМЗ, или в Минске —- МТЗ. «У нас ядром протеста были молодые люди, которые решили отстаивать свои права».

Андрей и сам успел побывать на «сутках», еще в августе. Потом было уголовное дело — и против него, и против супруги Полины. Год назад Андрей сумел сбежать из-под домашнего ареста и тайно пробрался в Литву. Полина получила два года лишения свободы. Уже в колонии на нее завели новое уголовное дело за нарушение режима, прибавили к сроку еще год и отправили в колонию для рецидивисток.

«В августе я увидел Беларусь, какой она должна быть — сотни флагов в городе, сотни тысяч белорусов на маршах. За короткое время наши люди изменились, — говорит Андрей Шарендо. — Да, вскоре начались репрессии, которые не обошли и нашу семью. Но жалеть? Я уверен, что события, которые начались в 2020 году, будут иметь значение для истории Беларуси. Перемены продолжаются, нельзя поставить точку через два года. Властям под давлением удалось сбить протесты, но настроение людей не изменилось», — резюмировал Андрей Шарендо.

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