ВСУ уничтожили базу и штаб российских оккупантов 17.08.2022, 7:34

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Ликвидированы также три склада с боеприпасами.

Украинские защитники продолжают уничтожать вражеские склады с боеприпасами и другие объекты. В течение 16 августа «демилитаризация» прошла в Крыму, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Вооруженные силы Украины». Всего войска РФ потеряли еще три склада с боекомплектом, одну базу и один штаб.

Очередная «бавовна» произошла в Крыму. В селе Майское Джанкойского района, оккупанты потеряли один склад, а в поселке Гвардейское под Симферополем зафиксировано попадание в авиабазу.

В Лисичанске на Луганщине войска РФ потеряли еще один штаб, а в поселке Родаково под Луганском – склад БК. Еще один склад уничтожен в Донецком районе. Также один прилет был в Херсоне, но тип разбитого объекта еще уточняется.

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