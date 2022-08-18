Какие бюджетные новые машины еще можно купить в Минске 18.08.2022, 19:25

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И за сколько.

Новые машины сейчас купить сложнее, а если дело касается бюджетный автомобилей, то сделать это еще труднее. «Зеркало» посмотрело, какие авто до 60 000 рублей еще можно купить в Минске и можно ли оформить на них кредит.

Renault и Lada

В дилерском салоне на проспекте Дзержинского в Минске продаются Renault и Lada, большинство из них есть в наличии.

Самая дешевая Lada — Granta Liftback — стоит 41 500 рублей. Это машина с бензиновым двигателем 1,6 литра, на «механике».

Кстати, недавно сообщалось, что россияне начали выпускать упрощенные версии Lada Granta — без системы ABS и подушек безопасности. Но консультант дилера успокоил: они продают машины с этими опциями.

Самый дешевый автомобиль Renault — это модель Logan Stepway, стоит она 53 900 рублей. Это крос седан с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, МКПП.

— Авто у нас на складе. Их было в течение года около пяти тысяч — надо было квоты выполнять. Сейчас мы их распродаем, люди хорошо покупают. Новых поставок у нас уже не ожидается, — сообщил консультант.

Кредит на покупку Renault и Lada оформляет «Белгазпромбанк». Он предоставляется до 10 лет, ставка — 22% годовых.

Volkswagen

Самый дешевый вариант Volkswagen, который еще могут продать в салонах Беларуси, — Polo. Цена авто с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, с механической коробкой переключения передач, в стандартной комплектации — 60 196 рублей. Если машина будет с кондиционером, то стоимость — 62 700 рублей. Авто с АКПП будет стоить дороже.

— У нас осталось три машины: две на «механике» — серебряного и серого цветов, одна — на автомате, она красного цвета, — сообщил по телефону консультант салона автодилера в Сухарево.

Сотрудник объяснил, что авто собирались в России из европейских комплектующих. Те авто, которые сейчас есть, это последние поставки, поступлений больше не предвидится.

Авто можно купить в кредит на семь лет, займ предоставляет «БТА Банк». Первые полгода по нему придется платить 7% годовых, потом процент вырастет до 22,5%.

Какая ситуация c корейский автопромом

Авто популярной в Беларуси KIA найти сейчас сложно, особенно бюджетную модель RIO. Но два авто нам отыскать все удалось в автосалоне «Эмир Моторс Плюс» — это Rio Classic Promo с бензиновым двигателем 1,4 литра и МКПП. Авто цвета серый металлик произведены в 2021 году, цена — 52 725 рублей.

— Когда будут поставки еще — неизвестно, так что приезжайте и покупайте. Кредит оформить можно, мы работаем с любыми банками. Как правило, он оформляется сроком до семи лет и под 22−23% годовых, — сообщил консультант автосалона.

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