закрыть
18 августа 2022, четверг, 19:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какие бюджетные новые машины еще можно купить в Минске

  • 18.08.2022, 19:25
  • 1,238
Какие бюджетные новые машины еще можно купить в Минске

И за сколько.

Новые машины сейчас купить сложнее, а если дело касается бюджетный автомобилей, то сделать это еще труднее. «Зеркало» посмотрело, какие авто до 60 000 рублей еще можно купить в Минске и можно ли оформить на них кредит.

Renault и Lada

В дилерском салоне на проспекте Дзержинского в Минске продаются Renault и Lada, большинство из них есть в наличии.

Самая дешевая Lada — Granta Liftback — стоит 41 500 рублей. Это машина с бензиновым двигателем 1,6 литра, на «механике».

Кстати, недавно сообщалось, что россияне начали выпускать упрощенные версии Lada Granta — без системы ABS и подушек безопасности. Но консультант дилера успокоил: они продают машины с этими опциями.

Самый дешевый автомобиль Renault — это модель Logan Stepway, стоит она 53 900 рублей. Это крос седан с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, МКПП.

— Авто у нас на складе. Их было в течение года около пяти тысяч — надо было квоты выполнять. Сейчас мы их распродаем, люди хорошо покупают. Новых поставок у нас уже не ожидается, — сообщил консультант.

Кредит на покупку Renault и Lada оформляет «Белгазпромбанк». Он предоставляется до 10 лет, ставка — 22% годовых.

Volkswagen

Самый дешевый вариант Volkswagen, который еще могут продать в салонах Беларуси, — Polo. Цена авто с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, с механической коробкой переключения передач, в стандартной комплектации — 60 196 рублей. Если машина будет с кондиционером, то стоимость — 62 700 рублей. Авто с АКПП будет стоить дороже.

— У нас осталось три машины: две на «механике» — серебряного и серого цветов, одна — на автомате, она красного цвета, — сообщил по телефону консультант салона автодилера в Сухарево.

Сотрудник объяснил, что авто собирались в России из европейских комплектующих. Те авто, которые сейчас есть, это последние поставки, поступлений больше не предвидится.

Авто можно купить в кредит на семь лет, займ предоставляет «БТА Банк». Первые полгода по нему придется платить 7% годовых, потом процент вырастет до 22,5%.

Какая ситуация c корейский автопромом

Авто популярной в Беларуси KIA найти сейчас сложно, особенно бюджетную модель RIO. Но два авто нам отыскать все удалось в автосалоне «Эмир Моторс Плюс» — это Rio Classic Promo с бензиновым двигателем 1,4 литра и МКПП. Авто цвета серый металлик произведены в 2021 году, цена — 52 725 рублей.

— Когда будут поставки еще — неизвестно, так что приезжайте и покупайте. Кредит оформить можно, мы работаем с любыми банками. Как правило, он оформляется сроком до семи лет и под 22−23% годовых, — сообщил консультант автосалона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип