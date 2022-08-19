Пропагандисты опозорились с фейком о латышских шпротах и железных дорогах Эстонии 1 19.08.2022, 15:00

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Лукашисты опять «сели в лужу».

В эфире канала СТБ регулярно выходит пропагандистское шоу «По сути». Эта программа полна фейков.

В одном из последних выпусков обсуждали, как бедно живется простым европейцам и как они страдают от своих же санкций, пишет «Наша Нива».

Одним из спикеров был Дмитрий Роговцов, декан факультета экономики и права Могилевского государственного университета имени Кулешова, кандидат политических наук.

«Я бы еще отметил тот факт, что белорусы по сравнению с нашими западными соседями имеют высокую политическую культуру, — говорил Роговцов. — Говорю как политолог. У политологов есть такая поговорка: если ты не интересуешься политикой, политика заинтересуется вами. Политика заглянет в ваш холодильник, залезет в ваш кошелек. Поэтому президент нашей страны на протяжении всего своего руководства осуществлял это ручное управление (над этим все смеялись).

Мы видели процессы реиндустриализации регионов. Мы видим, что Литва, Латвия, Эстония отказались от серьезных индустриальных проектов. В Эстонии даже, насколько я знаю, нет железной дороги, потому что невыгодно», — врет лукашенковец.

«Да у них заводы по производству шпрот закрыли. Казалось бы, чем та Латвия еще известна?» — добавляет ведущий программы Кирилл Казаков.

Начнем с того, что железная дорога в Эстонии есть, как грузовая, так и пассажирская. Даже непонятно, откуда этот бред доцент Могилевского университета взял.

Вот карта Эстонской железной дороги.

На сайте перевозчика Elron можно спокойно взять онлайн-билеты на различные маршруты. Если ввести в поиске маршрут Таллин — Тарту на 20 августа, сайт выдает такие варианты поездки на поезде.

Но у лукашенковцев своя реальность.

Соврали и про шпроты. Их в Латвии выпускают. Некоторые можно даже найти в белорусских магазинах.

В российских и белорусских пропагандистских СМИ любят сообщать, как закрылся какой-то старый ржавый советский консервный завод в Латвии, построенный еще за дедом шведом. Но пропаганда молчит, что в Латвии существуют несколько крупных (Brivais vilnis, Karavela, Līcis-93) и много мелких, фермерских заводов и цехов по переработке рыбы, причем качество они дают на выходе более высокое, чем старый советский завод.

Советские заводы закрылись не потому, что капитализм плохой, а потому, что заводы были плохие.

В Беларуси также многие советские заводы исчезли. Возьмем Минск. Завод имени Ленина, впоследствии переименованный в «Белвар», завод имени Октябрьской революции, станкостроительный завод имени Кирова, завод автоматических линий, завод имени Орджоникидзе, Мотовелозавод — все эти большие предприятия или прекратили существование, или свелись к паре цехов с парой десятков сотрудников. Их площади используются под офисы, склады и магазины. Это естественный процесс отмирания неконкурентоспособного.

Тоже самое и в странах Балтии. Там никто не отказывался от индустриальных проектов. С промышленностью, как и со сферой услуг, в странах Балтии все в порядке. По крайней мере, лучше, чем в Беларуси. Так, в 1990-е там закрылись отдельные советские заводы, которые были неконкурентноспособны на мировом рынке и могли функционировать только в условиях командной экономики на военные заказы из Москвы. В результате существования плановой экономики старая промышленность технологически отстала. Зато после восстановления независимости новые и современные заводы выросли как грибы. Были фактически с нуля созданы некоторые новые отрасли промышленности.

Например, в Литве построены заводы по производству автомобильной электроники и лазерного оборудования. Эстония, имея население меньше населения Минска, стала одним из мировых лидеров в информационных технологиях. Страна дала миру Skype, Wise, Bolt, Pipedrive и других IT-гигантов.

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