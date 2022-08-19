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Украинские морпехи ликвидировали 16 оккупантов и уничтожили вражескую гаубицу «Мста-С»

  • 19.08.2022, 15:05
Украинские морпехи ликвидировали 16 оккупантов и уничтожили вражескую гаубицу «Мста-С»

Бой произошел на Донецком направлении.

Воины Военно-морских сил ВС Украины 18 августа уничтожили самоходную гаубицу оккупантов «Мста-С». Кроме того, по меньшей мере 16 захватчиков стали «200-ми».

Об этом рассказала пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook. В сообщении подчеркивается, что морская пехота стойко и мужественно противостоит российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Так, на Донецком направлении морпехи уничтожили шесть человек живой силы врага.

Кроме того, артиллерийские подразделения ВМС наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов, в результате чего 10 захватчиков убиты и ранены, уничтожена одна российская гаубица «Мста-С».

Окончательные потери противника уточняются, добавила пресс-служба.

2С19 «Мста-С» – это советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, принятая на вооружение еще в 1989 году. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения.

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