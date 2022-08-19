Задержан известный художник Геннадий Дроздов 1 19.08.2022, 15:40

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Геннадий Дроздов

Он является бывшим руководителем творческого объединения «Погоня».

Геннадия Дроздова задержали 18 августа, сообщает «Белсат». Обстоятельства и причины задержания, а также нынешнее местонахождение художника неизвестны.

Художник Геннадий Дроздов родился 11 марта 1959 года в деревне Поддубье Рогачевского района на Гомельщине. Окончил Минское художественное училище имени Глебова и Белoрусскую академию искусств, набирался практического опыта у Ивана Чухраева и Виктора Марковца.

Работает в области графики, живописи, художественных проектах. Наиболее значимые произведения: «Молитва о независимости Беларуси», «Эхоформ», «Возвращение блудного сына», «Путь узкими воротами», «Время осени», «Покинутый Белoрусский дом», «Фрагменты белoрусского барокко».

С 1999 года Дроздов – член Белoрусского союза художников. Его работы экспонировались на выставках в Беларуси, Польше, Чехии, Германии, США, Норвегии, Бельгии, ОАЭ, Украине, России. Также в разных странах прошли более десяти персональных выставок Дроздова.

С 2011 по 2016 годы Дроздов возглавлял Совет творческого сообщества «Погоня».

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