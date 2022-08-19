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Дочь российского сенатора выступила против войны

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  • 19.08.2022, 18:43
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Дочь российского сенатора выступила против войны
Диана Исакова

После этого член Совета Федерации отрекся от дочери.

Диана Исакова, 25-летняя дочь члена Совета Федерации Эдуарда Исакова от первого брака, высказалась в соцсетях против войны в Украине и покинула Россию. Она рассказала, что выходила на оппозиционные митинги и пыталась сама устраивать антивоенные акции, одна из которых закончилась допросом в ФСБ, сообщает BBC.

«Можно сказать, что я не выбирала эту власть, но я потакала ей своим молчанием, бездействием и страхом за свою жизнь, хотя знала о ее жестокости и безнравственности», — заявила дочь сенатора в соцсетях.

17 апреля, рассказывает Исакова, ее задержали, когда она распространяла антивоенные листовки. Затем ее шесть часов допрашивали в полиции. Когда полицейские поняли, что задержали дочь сенатора, попытались ею манипулировать. В итоге Диана Исакова подписала протокол, не вчитываясь в него.

На следующий день ее вызвали на допрос ФСБ и вечером информация о ее акции дошла до отца.

«Я узнала, что он не просто узнал, а ему позвонили невероятное количество чиновников, и в итоге [председатель Совета Федерации Валентина] Матвиенко ему рассказывала про это», — рассказала Диана Исакова.

Отец девушки Эдуард Исаков — сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа. Он находится в санкционных списках Великобритании, Европейского союза и Канады. О войне в Украине он высказывается как о «борьбе с нацистами», а россиян, выступающих против вторжения, предлагал отправлять на принудительные работы в Донбасс.

«Они не штрафы должны платить, а своими собственными руками, которыми они пишут гнусные посты в соцсетях, что-то сделать для своей страны. Пусть идут улицы от мусора убирать, заборы красить. Вместо 10–15 суток заключения под стражу надо на это время отправить их в «ДНР» и «ЛНР» помогать восстанавливать города и малые населенные пункты», — заявил он.

После допроса дочери в ФСБ сенатор потребовал, чтобы она съехала из дома. Диана Исакова последние пять лет жила в Сочи в доме, принадлежащем ему. «Все, что я ожидала, он мне и сказал, что я враг семьи, враг народа, преступник. А что я ему не дочь, он сказал позже», — рассказала Исакова. Летом она решила уехать из России и высказать антивоенную позицию максимально публично.

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