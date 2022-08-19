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Внучка королевы Великобритании пошла работать помощником продавца в садовый центр

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  • 19.08.2022, 19:03
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Внучка королевы Великобритании пошла работать помощником продавца в садовый центр
Луиза Виндзор

Это ее летняя подработка.

Луиза Виндзор, 18-летняя внучка королевы Великобритании Елизаветы II, устроилась помощником кассира в садовый центр. Это ее летняя подработка в ожидании результатов экзаменов в университете.

Родители Луизы принц Эдвард и Софи Эссекские живут в особняке стоимостью $36 млн, но это не помешало девушке заняться поисками работы на лето. Как пишет издание The Sun, внучка королевы работает несколько раз в неделю в садовом центре. В ее обязанности входит помощь на кассах, встреча покупателей, а также высадка растений и уход за ними.

Сколько платят королевской особе, точно неизвестно. Предположительно — около $8 в час, это стандартные расценки для молодых людей в Великобритании, у которых нет большого опыта работы.

Покупатели с удивлением отмечают, что их обслуживает девушка из королевской семьи. «Я знал, что стоимость жизни резко выросла, но я не думал, что когда-либо увижу внучку королевы, работающую в садовом центре», — шутят посетители.

«Разве не замечательно, что внучка королевы засучила рукава и взяла летнюю подработку перед университетом, как любой нормальной подросток», — комментируют британцы.

Известно, что Луиза не задержится надолго в садовом центре. Она поступила в Сент-Эндрюсский университет и уже осенью полноценно займется учебой.

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