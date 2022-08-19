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Порядка 700 контрактников одной из бригад РФ в Украине пытаются уволиться

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  • 19.08.2022, 20:15
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Порядка 700 контрактников одной из бригад РФ в Украине пытаются уволиться

Командование против.

Из 64-й бригады РФ в последние месяцы пытаются уволиться порядка 700 контрактников. Командование отказывается выводить с территории Украины даже тех военных, у кого контракт с армией истек в мае. Вот что рассказали «Важным историям» сослуживцы Даниила Фролкина, которые связались с редакцией.

После выхода расследования «Важных историй» о событиях в Андреевке под Киевом, где российские солдаты занимались мародерством и убивали мирных жителей, с «Важными историями» связались сослуживцы Даниила Фролкина (21-летнего контрактника, который в разговоре с журналисткой «Важных историй» сознался в совершении военных преступлений). Они попросили не указывать их имена по соображениям безопасности. Солдаты подтвердили все, что говорил Фролкин, и рассказали, как командование не дает им уволиться со службы, отдает приказы убивать мирных жителей и вывозит награбленное на машинах.

Один собеседник «Важных историй» сейчас находится на территории Украины. Его в составе 64-й мотострелковой бригады перебросили на Херсонское направление. По его оценкам, 80% бойцов 64-й ОМБ, как и он сам, хотят уволиться. Однако командиры не позволяют: «Я писал несколько отказов [воевать]. Посылают на три буквы — и все».

Среди тех, кто не дает контрактникам уволиться, — заместитель командира бригады подполковник Андрей Прокурат. Фролкин рассказывал, что именно Прокурат отдавал приказы расстреливать мирных украинцев.

«Я вижу постоянно, как [на командный пункт] ходят отказники. Их тоже посылают и не дают отказаться, якобы это невозможно, „иди дальше служи“. Из-за этого все убегают и едут в часть за свой счет, чтобы там отказаться. У меня знакомый уехал так, ему в отделе кадров сказали, что приехало и увольняются уже за 700 человек».

Даниила Фролкина, как и остальных военных 64-й бригады, тоже должны были перебросить на Херсонское направление. Но ему удалось уехать в расположение части, в Хабаровский край, и уволиться там, пока его бригада стояла в пункте временной дислокации в Белгородской области.

Наш собеседник покинуть Украину не может: «Нереально, везде блокпосты. Отказники, которые уезжали, им подписывал рапорт замкомандующего, а наше командование не подписывают. Командованию просто-напросто насрать на всех военнослужащих».

По его словам, сейчас в Россию из 64-й бригады не отпускают даже тех, у кого контракт закончился в мае. При этом им платят повышенные боевые: если раньше перечисляли 90 тысяч рублей в месяц, то в последнее время — «стабильные 120 тысяч».

Другой сослуживец Фролкина (мы также публикуем его слова анонимно) подтвердил и его рассказы о преступных приказах, которые отдавало командование.

«Мы стояли в лесополосе за Андреевкой, — рассказал военнослужащий. — Нас обстреливали, и ехали в какой-то момент гражданские. И комбриг [гвардии полковник Азатбек Омурбеков] сказал: „Всех под обстрел“. Было машины три-четыре. При осмотре [оказалось, что это] обычные люди были, семьи, которые ехали в Андреевку».

Также по словам нашего источника, Омурбеков приказывал убивать «всех, у кого телефоны найдете».

Командование в Андреевке не только отдавало приказы об убийстве мирных жителей, но и активно обворовывало дома местных. Так, заместитель командира по тылу Вячеслав Клобуков украл сервиз, «чтобы командование кушало из красивой посуды». А наворованными у местных холодильниками, ноутбуками и даже столами и стульями был забит целый КУНГ (кузов универсальный нулевого (нормального) габарита).

Кроме того, командование бригады докладывало вышестоящему руководству искаженную информацию об успехах на линии фронта (об этом также говорил Фролкин в интервью). Например, комбриг Омурбеков просил докладывать, что «уничтожен не один танк, а три; нет, пять!» Во время обстрелов командиры заставляли солдат позировать для фотоотчетов на фоне боевых машин, предварительно подметая пыль вокруг них.

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