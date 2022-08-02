В Кремле «высекли» себя поддержкой Китая 5 Телеграм-канал «Серпом По»

2.08.2022, 14:14

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Круг замкнулся.

Какие-то безымянные гении госпропаганды вывесили на медиафасаде Останкинской башни слова на русском и китайском в цветах флага Поднебесной: «Китай, Россия с тобой!»

Вероятно, имеется в виду обострение отношений Китая и Соединенных Штатов из-за визита на Тайвань спикера Палаты представителей Пелоси.

«Россия с тобой …» Что бы это значило? До каких пределов?

Россия признает Тайвань частью Китая? Да.

Но тогда получается, что и Крым с Донецкой и Луганской областями следует признавать частью Украины.

Что, между прочим, Китай и делает. А «Россия», выходит так, в этом с ним едина? Круг замкнулся. Врезали по Америке, но вдруг ощутили боль пониже своей спины.

Сидели бы уже лучше подальше от Тайваня. Своих проблем в связи с Украиной «выше крыши». А китайцам эти буковки на башне «по барабану». Какое-то непрошеное холуйское выступление кремлевских мудрецов.

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