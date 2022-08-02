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Массовый отток программистов изменил индекс Джини в Беларуси

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  • 2.08.2022, 14:47
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Массовый отток программистов изменил индекс Джини в Беларуси
фото: pixabay.com

За полгода из белорусского IT-сектора ушли восемь с лишним тысяч работников.

IT-компании продолжают бить рекорды по количеству уволенных работников. В июне из отрасли уволили больше 3700 человек. Это в 4 раза больше, чем наняли. За 6 месяцев текущего года чистый отток кадров, то есть разница между нанятыми и уволенными из IT-сектора превысил 8000. Если такая динамика сохранится, то отток по итогам января-июля окажется больше, чем за весь прошлый год.

Специалисты из отрасли стали активно уходить еще в марте. С апреля количество уволенных специалистов стабильно держится на уровне 3 с лишним тысячи в месяц. В июне из компаний ушло в 2,5 раза больше сотрудников, чем в июне прошлого года. А если сравнивать с маем этого года количество уволенных выросло почти на 4%, пишет devby.io.

Спрос на айтишников относительно прошлого года остается низким. Крупные и средние компании не принимают людей на работу. Вакансий за февраль–май стало в три раза меньше.

В июне ситуация немного улучшилась. За месяц компании наняли 943 специалиста, что на 18% больше, чем в мае. А вот относительно июня 2021 года найм упал на 46%. Кроме того количество принятых на работу специалистов сильно не дотягивает и до уровня первого квартала этого года.

За полгода цифры по найму суммарно пока не впечатляют. За январь–июнь компании взяли на работу чуть больше 7 тысяч сотрудников — на 20% меньше, чем в прошлом году.

А вот из ИТ-компаний за первое полугодие уволилось 15 с лишним тысяч человек — почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти 90% уволенных сотрудников работали в Минске.

По данным Белстата, в 2021 году в сфере «Информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» работало 104 тысячи человек. Это значит, что за шесть месяцев только по официальным данным IT-сектор потерял больше 8% сотрудников.

Из-за массового увольнения айтишников в Беларуси даже улучшается индекс Джини. Об этом рассказал эксперт «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

«Индекс Джини лучше тогда, когда разница в доходах самых богатых и самых бедных жителей страны сокращается, и в Беларуси это происходит. Казалось бы, можно радоваться, однако это происходит на фоне падения реальных доходов. Получается, что самые высокооплачиваемые работники уезжают из страны, и за счет этого исправляет индекс Джини. Проще всего это объяснить классическим коммунизмом - все становятся равны в своей бедности», — говорит Ковалкин.

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