Армия КНР окружила Тайвань

Армия КНР окружила Тайвань5
- 2.08.2022, 22:11
- 4,506
Карта.
В трех акваториях вблизи Тайваня начались учения армии Китая.
Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И объявил о начале военных учений.
Народно-освободительной армии Китая начала серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань, а также совместные военно-воздушные и военно-морские учения в морской акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня», – заявил Ши И.
По информации, которую сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», под предлогом военных учений Народно-освободительная армия Китая взяла остров Тайвань в кольцо. Фактически установлена блокада.