закрыть
3 августа 2022, среда, 12:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Китай объявил о закрытии неба над Тайванем

8
  • 3.08.2022, 11:51
  • 3,150
Bloomberg: Китай объявил о закрытии неба над Тайванем

Шесть областей воздушного пространства обозначены как «опасные зоны».

Китай призвал авиакомпании, работающие в Азии, избегать полетов в районе Тайваня, где стартовали военные учения в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китай отправил официальное уведомление авиакомпаниям поздно вечером 2 августа. В сообщении шесть областей воздушного пространства были обозначены как «опасные зоны».

Отмечается, что полеты будут ограничены с 12:00 (по местному времени) 4 августа до 12:00 7 августа.

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на остров Тайвань.

Китай заявлял, что ответит «решительными мерами» если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что «твердо возражает» против возможного визита.

Накануне визита Пекин предупредил о «вопиющих политических последствиях». Также китайские официальные лица заявили, что нация «не будет сидеть сложа руки», если КНР почувствует, что ее «суверенитет и территориальная целостность» находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии — визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Пелоси уже провела встречу с президентом Тайваня и стала первым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара
Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников