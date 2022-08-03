Bloomberg: Китай объявил о закрытии неба над Тайванем

Bloomberg: Китай объявил о закрытии неба над Тайванем8
- 3.08.2022, 11:51
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Шесть областей воздушного пространства обозначены как «опасные зоны».
Китай призвал авиакомпании, работающие в Азии, избегать полетов в районе Тайваня, где стартовали военные учения в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.
Об этом сообщает Bloomberg.
Китай отправил официальное уведомление авиакомпаниям поздно вечером 2 августа. В сообщении шесть областей воздушного пространства были обозначены как «опасные зоны».
Отмечается, что полеты будут ограничены с 12:00 (по местному времени) 4 августа до 12:00 7 августа.
Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на остров Тайвань.
Китай заявлял, что ответит «решительными мерами» если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что «твердо возражает» против возможного визита.
Накануне визита Пекин предупредил о «вопиющих политических последствиях». Также китайские официальные лица заявили, что нация «не будет сидеть сложа руки», если КНР почувствует, что ее «суверенитет и территориальная целостность» находятся под угрозой.
Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии — визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.
Пелоси уже провела встречу с президентом Тайваня и стала первым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.