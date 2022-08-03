«На людей им плевать»: витебчане предложили лукашистам проехаться на общественном транспорте 3.08.2022, 12:12

Увольнения водителей начали сказываться на расписании автобусов.

Жители Витебска жалуются на неадекватные расписания маршрутов. Вечером добраться домой стало практически нереально, пишет Telegram-канал «Баста!»

«Вот взять бы этих директоров и начальников, которые связаны с общественным транспортом, покатать на их транспорте», — пишет местный житель. — «Особенно после 20:00, чтобы попробовали добраться до Билево. Сняли все возможные маршруты. А автобусный парк маршруток закупил. Куда смотрит администрация города. После 21:00 даже маршруток нет на Билево (микрорайон Витебска, прим.)».

«Даже днем сейчас с Билево куда-то доехать на автобусе тяжело», — подтверждает информацию витебчанка. — «Между автобусами форточки по 2 часа».

«Пусть они с последнего дизеля из Полоцка доберутся хоть куда-нибудь. Троллейбус уходит за 2 минуты до прихода дизеля, потом нужно ждать следующего 40 минут. Похоже, они расписание вообще рисуют от балды и на людей им абсолютно плевать», — возмущается жительница Полоцка.

Есть целый ряд причин, почему с общественным транспортом в Беларуси стало туго: это и массовые увольнения водителей из-за низких зарплат и бешеного графика, и трудности с ремонтом авто из-за санкций и дефицита бюджета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».