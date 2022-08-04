Кукловод Путина: сколько зарабатывает главный российский чекист Патрушев 3 4.08.2022, 11:10

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Николай Патрушев

Фото: REUTERS

Из списка недвижимости в его декларации удалось установить местонахождение лишь двух объектов.

Николай Патрушев - секретарь Совбеза РФ, человек, который курирует силовой блок Кремля, контролирует все правоохранительные органы Российской Федерации.

Журналисты проекта FreeДом решили разузнать, сколько зарабатывает Патрушев, которого называют вероятным преемником Путина.

Российский юрист Анатолий Фурсов изучил все декларации Патрушева и рассказал, что 2010 по 2021 год супруги Патрушевы заработали 5 млн 860 тысяч долларов.

Также Николай Патрушев владеет несколькими земельными участками и жилыми домами, квартирами, хозяйственным строением. Из списка его недвижимости в декларации удалось установить местонахождение лишь двух объектов. Первый - квартира площадью 256 квадратных метров, она находится в Москве. Дом является памятником архитектуры и расположен в тихом переулке в самом центре Москвы, из квартиры открывается замечательный вид на здание МИД РФ. Рыночная цена этой квартиры Патрушева - 239 миллионов рублей.

И второй объект недвижимости, принадлежащий Патрушеву, который удалось идентифицировать, - загородный дом в Москве. Площадь - 1416 квадратных метров, хозяйственное строение 259 квадратных метров, а также участки 4541 квадратный метр и 1976 квадратов. Они расположены в заповедном природоохранном Сосновом бору.

На лесном участке поместья Николая Патрушева в Серебряном бору уже несколько недель идут активные строительные работы - роют бункер. Рыночная стоимость объекта - 1 миллиард 820 миллионов рублей.

То есть активы семейства Патрушевых составляют 2 миллиарда 59 миллионов рублей. И это только дом и квартира, которые смогли оценить. На такую роскошь, судя по их зарплатам, им пришлось бы копить 56 лет.

Напомним, в последнее время в СМИ циркулируют слухи об ухудшении здоровья президента страны-агрессора Владимира Путина. В связи с чем возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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