закрыть
5 августа 2022, пятница, 3:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден призвал РФ немедленно освободить баскетболистку Бриттни Грайнер

  • 5.08.2022, 3:00
Байден призвал РФ немедленно освободить баскетболистку Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер
Фото: Global Look Press

В РФ ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

Президент США Байден призвал Россию немедленно освободить Бриттни Грайнер и заявил, что его администрация будет продолжать добиваться ее освобождения, передает «Голос Америки».

«Сегодня американка Бриттни Грайнер была приговорена к тюремному заключению, что является еще одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно удерживает Бриттни под стражей, — говорится в заявлении Байдена. — Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде».

Адвокаты баскетболистки заявили, что подадут апелляцию. По мнению защиты, при вынесении приговора суд проигнорировал все представленные ими доказательства, а также заявление Грайнер о признании вины. Они заявили, что «разочарованы» приговором.

В четверг Химкинский суд вынес приговор американской баскетбольной звезде Бриттни Грайнер, арестованной в аэропорту Шереметьево 17 февраля во время таможенного досмотра, за попытку провоза в багаже вейп-картриджей, содержащих гашишное масло. 31-летняя Грайнер приговорена к 9 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Прокурор требовал дать ей 9,5 лет тюремного заключения. Американку обвиняли по ч.1 статье 228 УК РФ «о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков без цели сбыта» и ч.2 статье 229.1 УК РФ «о контрабанде наркотиков в значительном размере».

В своем последнем слове Бриттни Грайнер сказала, что у нее не было намерения нарушать какие-либо российские законы. « У меня не было умысла, я не замышляла и не планировала совершить это преступление. Я хочу, чтобы суд понял, что это была случайная ошибка, которую я совершила в спешке, в состоянии стресса, пытаясь вылечиться от COVID и просто пытаясь вернуться в свою команду».

Ранее Грайнер заявила суду, что не знает, как вейп-картриджи с марихуаной попали в ее багаж, и скорее всего это произошло по ошибке, так как она собиралась в аэропорт в спешке. Медицинскую марихуану ей прописал врач в США, для облегчения ее болей от спортивных травм, и это обычная практика среди элитных спортсменов в США.

«Мои родители научили меня двум важным вещам: во-первых, брать на себя ответственность и, во-вторых, усердно трудиться ради всего, что у тебя есть. Вот почему я признала себя виновной в выдвинутых против меня обвинениях… Но у меня не было умысла нарушать какие-либо российские законы», — заявила Грайнер суду.

«Я никогда никому не хотела навредить. Я никогда не хотела подвергнуть опасности население России. Я никогда не собиралась нарушать здесь никаких законов. Еще раз хочу извиниться перед товарищами по команде и клубом УГМК за любой ущерб, который я могла им причинить. Я никогда не собиралась причинять им боль. Это мой второй дом, и все, чего я хотела, — это выигрывать для них чемпионаты и чтобы они мной гордились", — сказала Грайнер в последнем слове.

С 2015 года Бриттни Грайнер в межсезонье выступала за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК. В США Грайнер — баскетбольная легенда, она дважды Олимпийская чемпионка в составе сборной США и звезда американской баскетбольный лиги( WNBA). Она выступает за клуб Phoenix Mercury.

Ее арест произошел на фоне обострения напряженности между Москвой и Западом из-за вторжения России в Украину и вызвал опасения, что Москва может использовать задержание Грайнер для переговоров об освобождении россиян, находящихся под стражей в США.

На прошлой неделе Белый дом заявил, что сделал Москве «существенное предложение» об обмене Грайнер и осужденного в России экс-морпеха Пола Уилана. Американские медиа озвучили, что речь идет об обмене на торговца оружием, россиянина Виктора Бута, приговоренного к 25 годам тюрьмы американским судом в 2011 году.

По данным агентства Bloomberg, Россия ультимативно настаивает на схеме обмена «1 на 1» или «2 на 2» и выступает против обмена одного Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара