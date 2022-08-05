Байден призвал РФ немедленно освободить баскетболистку Бриттни Грайнер 5.08.2022, 3:00

Бриттни Грайнер

Фото: Global Look Press

В РФ ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

Президент США Байден призвал Россию немедленно освободить Бриттни Грайнер и заявил, что его администрация будет продолжать добиваться ее освобождения, передает «Голос Америки».

«Сегодня американка Бриттни Грайнер была приговорена к тюремному заключению, что является еще одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно удерживает Бриттни под стражей, — говорится в заявлении Байдена. — Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде».

Адвокаты баскетболистки заявили, что подадут апелляцию. По мнению защиты, при вынесении приговора суд проигнорировал все представленные ими доказательства, а также заявление Грайнер о признании вины. Они заявили, что «разочарованы» приговором.

В четверг Химкинский суд вынес приговор американской баскетбольной звезде Бриттни Грайнер, арестованной в аэропорту Шереметьево 17 февраля во время таможенного досмотра, за попытку провоза в багаже вейп-картриджей, содержащих гашишное масло. 31-летняя Грайнер приговорена к 9 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Прокурор требовал дать ей 9,5 лет тюремного заключения. Американку обвиняли по ч.1 статье 228 УК РФ «о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков без цели сбыта» и ч.2 статье 229.1 УК РФ «о контрабанде наркотиков в значительном размере».

В своем последнем слове Бриттни Грайнер сказала, что у нее не было намерения нарушать какие-либо российские законы. « У меня не было умысла, я не замышляла и не планировала совершить это преступление. Я хочу, чтобы суд понял, что это была случайная ошибка, которую я совершила в спешке, в состоянии стресса, пытаясь вылечиться от COVID и просто пытаясь вернуться в свою команду».

Ранее Грайнер заявила суду, что не знает, как вейп-картриджи с марихуаной попали в ее багаж, и скорее всего это произошло по ошибке, так как она собиралась в аэропорт в спешке. Медицинскую марихуану ей прописал врач в США, для облегчения ее болей от спортивных травм, и это обычная практика среди элитных спортсменов в США.

«Мои родители научили меня двум важным вещам: во-первых, брать на себя ответственность и, во-вторых, усердно трудиться ради всего, что у тебя есть. Вот почему я признала себя виновной в выдвинутых против меня обвинениях… Но у меня не было умысла нарушать какие-либо российские законы», — заявила Грайнер суду.

«Я никогда никому не хотела навредить. Я никогда не хотела подвергнуть опасности население России. Я никогда не собиралась нарушать здесь никаких законов. Еще раз хочу извиниться перед товарищами по команде и клубом УГМК за любой ущерб, который я могла им причинить. Я никогда не собиралась причинять им боль. Это мой второй дом, и все, чего я хотела, — это выигрывать для них чемпионаты и чтобы они мной гордились", — сказала Грайнер в последнем слове.

С 2015 года Бриттни Грайнер в межсезонье выступала за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК. В США Грайнер — баскетбольная легенда, она дважды Олимпийская чемпионка в составе сборной США и звезда американской баскетбольный лиги( WNBA). Она выступает за клуб Phoenix Mercury.

Ее арест произошел на фоне обострения напряженности между Москвой и Западом из-за вторжения России в Украину и вызвал опасения, что Москва может использовать задержание Грайнер для переговоров об освобождении россиян, находящихся под стражей в США.

На прошлой неделе Белый дом заявил, что сделал Москве «существенное предложение» об обмене Грайнер и осужденного в России экс-морпеха Пола Уилана. Американские медиа озвучили, что речь идет об обмене на торговца оружием, россиянина Виктора Бута, приговоренного к 25 годам тюрьмы американским судом в 2011 году.

По данным агентства Bloomberg, Россия ультимативно настаивает на схеме обмена «1 на 1» или «2 на 2» и выступает против обмена одного Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

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