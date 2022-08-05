Нацбанк Беларуси начал скрывать информацию о золотовалютных резервах 4 5.08.2022, 9:59

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С начала года они снизились более чем на 860 миллионов долларов.

На 1 августа международные резервные активы Беларуси составили 7 млрд 561,7 млн долларов в эквиваленте, сообщает пресс-служба Нацбанка. С начала года они снизились более чем на 860 млн долларов.

За июль 2022 года золотовалютные резервы выросли на 55,5 млн долларов или на 0,7% после увеличения в июне на 96,6 млн долларов или на 1,3%.

До этого, за исключением апреля, было снижение этого показателя. По данным на 1 января ЗВР составляли 8 млрд 425 млн долларов.

В Нацбанке предупредили, что с августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов будет публиковаться без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение.

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