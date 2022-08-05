Российские командиры возвращались с совещания и были ликвидированы ВСУ

Российские командиры возвращались с совещания и были ликвидированы ВСУ13
- 5.08.2022, 10:33
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Точным ударом снаряда уничтожены шесть командиров и пять сопровождавших рядовых солдат.
Украинские военные уничтожили два автомобиля с российскими оккупантами, которые возвращались с совещания.
Об этом в Telegram сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает УНИАН.
Военный ВСУ показал яркие кадры «денацификации» вражеского транспорта. По данным Штефана, в автомобилях на момент удара находились российские командиры.
Ликвидированы 6 командиров и 5 сопровождавших рядовых солдат.
«Рашн командир ехали с совещания. А в это время их ждали наши славные казаки. 6 командирен и 5 зольдатен официально денацифицировались и демилитаризировались. Слава Украине и ее воинам», – написал Штефан.
На кадрах видно, как снаряд ВСУ попадает точно в автомобили по ходу движения.
Вследствие удара первая машина мгновенно разрывается на части, вторая - переворачивается и в задымленном состоянии еще какое-то время движется по инерции.