Российские командиры возвращались с совещания и были ликвидированы ВСУ 13 5.08.2022, 10:33

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Точным ударом снаряда уничтожены шесть командиров и пять сопровождавших рядовых солдат.

Украинские военные уничтожили два автомобиля с российскими оккупантами, которые возвращались с совещания.

Об этом в Telegram сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает УНИАН.

Военный ВСУ показал яркие кадры «денацификации» вражеского транспорта. По данным Штефана, в автомобилях на момент удара находились российские командиры.

Ликвидированы 6 командиров и 5 сопровождавших рядовых солдат.

«Рашн командир ехали с совещания. А в это время их ждали наши славные казаки. 6 командирен и 5 зольдатен официально денацифицировались и демилитаризировались. Слава Украине и ее воинам», – написал Штефан.

На кадрах видно, как снаряд ВСУ попадает точно в автомобили по ходу движения.

Вследствие удара первая машина мгновенно разрывается на части, вторая - переворачивается и в задымленном состоянии еще какое-то время движется по инерции.

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