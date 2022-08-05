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Российский рынок для МАЗа закрывается

  • 5.08.2022, 15:55
Российский рынок для МАЗа закрывается

Белорусское предприятие снизило продажи в РФ на 31%.

Продажи МАЗа в России падают на фоне сокращения рынка новых грузовиков, свидетельствуют данные агентства «Автостат», основанные на информации о регистрации автомобилей.

В январе-июле российский рынок грузовиков сократился на 20,8% до 44,3 тыс. автомобилей. Новые регистрации МАЗов при этом упали на 31% до 2343 единиц.

В июле российский рынок упал на 30,6% до 9575 машин, а МАЗ показал падение на 42,4% до 547 единиц.

Доля белорусского производителя в июле 2022 года сократилась до 5,3%. Год назад она составляла 6,1%.

Лидером российского рынка по итогам семи месяцев остался КАМАЗ. Его продажи сократились на 12,1% до 17,56 тыс. единиц.

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