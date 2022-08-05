Российские СМИ: Гауляйтера Херсонской области могли отравить 11 5.08.2022, 16:54

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Владимир Сальдо

Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Установленный Россией гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в крымскую больницу, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Инсульт и инфаркт не подтвердились, врачи подозревают, что его могли отравить. Об этом сообщают прокремлевские Telegram-каналы Mash и Baza со ссылкой на источники.

Сальдо доставили санавиацией в симферопольскую клинику имени Семашко в отделение нейрохирургии, куда обычно попадают люди с инсультом. Незадолго до госпитализации чиновник жаловался, что тяжело переносит осложнения после коронавируса.

Врачи подозревают, что его могли отравить, пишет Baza. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое. Анализы Сальдо направили в токсикологию на исследование, результаты на наличие яда в организме будут известны через пару дней. При этом изначально медики предполагали инфаркт, потому что у чиновника были похожие симптомы, но кардиограмма это не подтвердила. Инсульт после КТ также не подтвердился.

Крымские и московские врачи приняли решение экстренно доставить Сальдо спецбортом из Крыма в Москву.

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