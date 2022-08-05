Президент Польши поднимет вопрос о ситуации в Беларуси на форуме ЕС 2 5.08.2022, 16:58

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Варшава считает, что дело журналистки Ирины Славниковой требует вмешательства Брюсселя.

Советник президента Польши Павел Муха заявил в программе «Польского радио», что дело журналистки Ирины Славниковой требует вмешательства всего Евросоюза и напомнил, что президент Польши поднимает белорусские вопросы на форуме ЕС.

Он подчеркнул, что осуждение Ирины Славниковой неприемлемо. Он добавил, что такие приговоры свидетельствуют об усилении репрессий со стороны режима Александра Лукашенко.

«Это постоянный процесс, требующий действий всего ЕС. Президент поддерживает старания МИДа и также поднимает данный вопрос на уровне Евросоюза. К сожалению режим обостряет напряжение своими действиями, такие шаги абсолютно неприемлемы».

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