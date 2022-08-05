«Исламский джихад» начал обстрелы израильских городов 5.08.2022, 23:12

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ЦАХАЛ отвечает.

«Исламский джихад» начал обстреливать ракетами и снарядами израильские города. Ракетные тревоги взвыли в Бат-Яме, Ришон ле-Ционе, Ашдоде, Ашкелоне, Явне и в приграничных городах «пояса Газы», пишет портал «Новости Израиля».

О раненых на этот час не сообщается. В Бат-Яме и Ришон ле-Ционе слышали взрывы и видели перехват ракет батареями «Кипат Барзель», которые были заблаговременно развернуты и в центре страны.

После начала обстрелов ЦАХАЛ сообщил о нанесении новых ударов по пусковым установкам, оружейным складам и мастерским «Исламского джихада».

Источники в руководстве ЦАХАЛа предупредили, что «несколькими часами» война не ограничится, и предсказали, что продолжительность военных действий будет зависеть от решения ХАМАСа - если он присоединится к обстрелам, неизбежна эскалация.

Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве к 25000 резервистов «для оперативных целей».

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