Россияне хотят использовать переправы для бегства c Херсонщины 1 6.08.2022, 12:20

Фото: Reuters

Перехвачены частные разговоры оккупантов.

Оккупанты планируют использовать возведенные на Херсонщине временные понтонные переправы для того, чтобы в будущем оттуда бежать.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, передает УНИАН.

По ее словам, россияне пока не придумали, как починить выведенный из строя Антоновский мост, который ведет в Крым.

«Ничего эффективного они пока там не придумали. Пытаются подтягивать инженерные ресурсы. Но как свидетельствуют западные специалисты, то, что оккупанты оставляют понтонные части, не убирая даже во время наших артиллерийских обстрелов, это свидетельствует о том, что они ставят далекую цель использовать их для того, чтобы сваливать оттуда», - сказала Гуменюк.

Она добавила, что в обнародованных частных переговорах личный состав между собой ведет разговоры, что уместнее откуда бежать.

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