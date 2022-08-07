Российские оккупанты разворачивают дополнительные силы в Беларуси

Российские оккупанты разворачивают дополнительные силы в Беларуси6
- 7.08.2022, 8:08
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Развертываются новые системы ПВО.
Российские оккупанты подтягивают дополнительное вооружение на территорию Беларуси.
За прошедшие сутки здесь начали развертывать дополнительные системы ПВО.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
«На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории Республики Беларусь вооруженные силы Российской Федерации развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны», — сообщили в Генштабе.