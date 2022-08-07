В Украине ликвидировали как минимум 10 российских генералов 1 7.08.2022, 10:11

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Многие высокопоставленные военные РФ лишились своих постов.

С начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали по меньшей мере 10 российских генералов. Кроме того, много военных командиров оккупантам пришлось менять.

Об этом со ссылкой на данные британской разведки сообщает Минобороны Великобритании.

Плохая работа российских военных дорого стоила их руководству. Из-за провалов на войне в Украине уволили по меньшей мере 6 российских командиров.

В частности, восточный и западный военные округа России, скорее всего, потеряли командование. Генерал-полковника Александра Чайку уволили в мае. Он управлял восточным округом.

Еще один российский генерал Александр Журавлев был командующим западным военным округом с 2018 года. Однако сообщают, что его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Заменили и «управляющего» войной Александра Дворникова.

Кроме того, генерал Сергей Суровикин принял командование южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.

В британской разведке добавляют, что влияние этих увольнений усиливается тем, что на поле боя в Украине погибли, по меньшей мере, 10 российских генералов. Это увеличивает тактические и оперативные проблемы России.

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