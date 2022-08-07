Экс-сотрудник СБУ: Россияне используют Беларусь, чтобы прятать раненых и разбитую технику 7.08.2022, 22:39

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Оккупантам важно, чтобы их раненых и убитых не видели в РФ.

Россияне продолжают стягивать свои войска, технику, средства ПВО в Беларусь. Угроза наступления с севера есть, но пока оккупанты используют территорию Беларуси как базу для восстановления сил.

Такое мнение 24-му каналу озвучил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что в Беларуси российские войска могут отдохнуть и отремонтировать свою технику, чтобы потом снова вернуться в Украину.

Ступак подчеркнул, что не отвергая повторного наступления на Украину со стороны белорусов, пока видит Беларусь больше как место, где россияне могут восстановиться и отремонтировать технику. Оккупанты используют Беларусь просто как военную базу, где они могут спрятать раненых и разбитую технику.

То есть там, в Беларуси, российские военные отдыхают, там им ремонтируют их технику, и потом их всех снова опрокидывают обратно в Украину.

Русские войска не желают терять свое лицо перед своими же соотечественниками, а потому не хотят, чтобы простой русский народ знал реальные потери армии России на войне в Украине.

Ступак отметил, что российским войскам важно, чтобы сами жители России не видели раненых военных и разбитую технику.

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