ВСУ подтвердили удары по Антоновскому и Каховскому мостам 1 8.08.2022, 8:48

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Также на юге украинские военные уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.

Ночью украинские военные «отработали огневой контроль», есть результаты и попадания в частности по Антоновскому и Каховскому мостам.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, пишет unian.net.

«Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток, на этом направлении. Он имеет свои результаты, он имеет попадания - достаточно серьезные - как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам», - отметила она.

По словам Гуменюк, также на юге украинские военные уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.

О поражение Антовского моста в сети сообщали вчера, 7 августа. Отмечалось, что на мосту находилась техника для его ремонта после предыдущих попаданий, которая загорелась в результате успешной работы HIMARS.

Тогда же появилась информация о взрывах в районе моста возле Каховской ГЭС, который также соединяет два берега Днепра. Официальных подтверждений не было.

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