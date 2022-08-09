Глава МИД Польши: Беларусь будет свободной! 1 9.08.2022, 12:25

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Белорусы показали всему миру, что хотят жить в свободной стране.

Глава МИД Польши Збигнев Рау обратился к белорусам во вторую годовщину революции:

— Дорогие белорусы, дорогие соседи, прошло два года с того времени, когда вы показали всему миру, что хотите жить в свободной стране. За это вы подверглись репрессиям, которые не ослабевают до сегодняшнего дня. Мы не забываем об узниках совести. Беларусь будет свободной!

Дарагія беларусы, дарагія суседзі, прайшлі два гады з таго часу, калі Вы паказалі ўсяму свету, што хочаце жыць у свабоднай краіне. За гэта Вы падвергліся рэпрэсіям, якія не слабнуць да сённяшняга дня. Мы не забываем пра вязняў сумлення. Беларусь будзе свабоднай! — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) August 9, 2022

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