В Лунинецком районе застрелился белорусский военный

В Лунинецком районе застрелился белорусский военный4
- 9.08.2022, 13:52
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Официальной информации о происшествии от Минобороны пока не было.
В Лунинецком районе на Полесье в понедельник застрелился белорусский военный, сообщает euroradio.fm.
Молодой контрактник служил в роте охраны и обслуживания 250-го отдельного батальона Западного оперативного командования, который дислоцируется в Гродно. В районе Лунинца был на охране военных объектов. Его исчезновение заметили во время смены караула. Позже в лесу было обнаружено тело со смертельным огнестрельным ранением головы.
Официальной информации о происшествии от Минобороны пока не было.