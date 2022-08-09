закрыть
9 августа 2022, вторник, 14:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Лунинецком районе застрелился белорусский военный

4
  • 9.08.2022, 13:52
  • 3,614
В Лунинецком районе застрелился белорусский военный

Официальной информации о происшествии от Минобороны пока не было.

В Лунинецком районе на Полесье в понедельник застрелился белорусский военный, сообщает euroradio.fm.

Молодой контрактник служил в роте охраны и обслуживания 250-го отдельного батальона Западного оперативного командования, который дислоцируется в Гродно. В районе Лунинца был на охране военных объектов. Его исчезновение заметили во время смены караула. Позже в лесу было обнаружено тело со смертельным огнестрельным ранением головы.

Официальной информации о происшествии от Минобороны пока не было.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин