Перемирие между Израилем и Палестиной закончилось 9.08.2022, 16:58

На Западном берегу реки Иордан начались вооруженные столкновения.

Перемирие между Израилем и Палестиной, длившееся менее двух суток, закончилось вооруженными столкновениями в городе Наблус.

Об этом сообщает AP, передает «Укринформ» .

В свою очередь, израильская полиция сообщила, что во время операции в Наблусе ее силы оцепили дом Ибрагима аль-Набулси, разыскиваемого за серию обстрелов на Западном берегу реки Иордан в начале этого года. Согласно данным полиции, в результате перестрелки были убиты аль-Набулси и еще один палестинский боевик, в доме обнаружили взрывчатку и оружие.

Как сообщал «Укринформ», новый виток обострения израильско-палестинского конфликта произошел в начале августа, после начала Израилем операции против палестинской группировки «Палестинский джихад» в ответ на обстрелы израильских военных и гражданских лиц со стороны исламистов.

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