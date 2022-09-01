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Жители Белгорода в ужасе наблюдают за падением российской ракеты на город

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  • 1.09.2022, 8:07
  • 18,260
Жители Белгорода в ужасе наблюдают за падением российской ракеты на город

Видеофакт.

Россияне вечером в среду, 31 августа, еще раз запускали ракеты по Харькову. Однако одна из ракет сделала «жест доброй воли» и упала в Белгородской области.

Об этом сообщают телеграммы-каналы Белгорода.

На видео видно, как россияне запускают ракеты из Белгорода в Харьков. Однако одна из ракет решила не покидать пределы России и упала в Белгородской области. После этого в Белгороде прогремели мощные взрывы. Пока неизвестно, что в своем регионе обстреляли российские убийцы.

Местные жители сняли на видео, как их ракета взмывает в воздухе и падает по территории региона.

Позже стало известно, что сильный взрыв прогремел около поселка Комсомольский Белгородской области.

Также сообщается, что у некоторых жителей даже свет пропал на несколько минут после взрыва.

«Вот эта ракета вылетела по всей видимости не по курсу и взорвалась предположительно где-то около Комсомольского», - говорится в местных Telegram-каналах.

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