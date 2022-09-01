Жители Белгорода в ужасе наблюдают за падением российской ракеты на город

Жители Белгорода в ужасе наблюдают за падением российской ракеты на город8
- 1.09.2022, 8:07
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Видеофакт.
Россияне вечером в среду, 31 августа, еще раз запускали ракеты по Харькову. Однако одна из ракет сделала «жест доброй воли» и упала в Белгородской области.
Об этом сообщают телеграммы-каналы Белгорода.
На видео видно, как россияне запускают ракеты из Белгорода в Харьков. Однако одна из ракет решила не покидать пределы России и упала в Белгородской области. После этого в Белгороде прогремели мощные взрывы. Пока неизвестно, что в своем регионе обстреляли российские убийцы.
Местные жители сняли на видео, как их ракета взмывает в воздухе и падает по территории региона.
Позже стало известно, что сильный взрыв прогремел около поселка Комсомольский Белгородской области.
Также сообщается, что у некоторых жителей даже свет пропал на несколько минут после взрыва.
«Вот эта ракета вылетела по всей видимости не по курсу и взорвалась предположительно где-то около Комсомольского», - говорится в местных Telegram-каналах.
Порядок! Російські військові з Бєлгороду запустили ракету по Україні, але вона впала недалеко 😏 pic.twitter.com/h3e0o3F1la— Oleh Novikov 🇺🇦 (@olehbatkovych) August 31, 2022