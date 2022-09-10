ВСУ разнесли ракетами HIMARS базу военной полиции РФ в Харьковской области 6 10.09.2022, 10:42

5,268

Здание с оккупантами в Большом Бурлуке почти полностью разрушено.

Украинские военные обстреляли из реактивных системам залпового огня HIMARS базу российских оккупантов в Великом Бурлуке Харьковской области.

Об этом свидетельствует видео, которое было обнародовано в соцсетях в субботу, 10 сентября, сообщает nv.ua.

Согласно имеющимся данным, в здании, которое стало целью ракетного удара, располагалась военная полиция ВС РФ.

Информации о потерях противника пока не поступало, однако, судя по разрушениям, они могут быть довольно значительными.

Кроме того, в результате удара была уничтожена находившаяся радом российская военная техника.

🔥 На видео - последствия прилета РСЗО HIMARS по территорию Ветклиники в н.п. Великий Бурлук



Сообщается, что в здании Ветклиники размещалась военная полиция ВС РФ pic.twitter.com/TDgVQLAPg3 — 10 квітня (@buch10_04) September 10, 2022

Великий Бурлук находится в около 46 километрах севернее Купянска, из которого уже началась эвакуация коллаборантов на фоне подхода к городу украинских сил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».