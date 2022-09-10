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ВСУ разнесли ракетами HIMARS базу военной полиции РФ в Харьковской области

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  • 10.09.2022, 10:42
  • 5,268
ВСУ разнесли ракетами HIMARS базу военной полиции РФ в Харьковской области

Здание с оккупантами в Большом Бурлуке почти полностью разрушено.

Украинские военные обстреляли из реактивных системам залпового огня HIMARS базу российских оккупантов в Великом Бурлуке Харьковской области.

Об этом свидетельствует видео, которое было обнародовано в соцсетях в субботу, 10 сентября, сообщает nv.ua.

Согласно имеющимся данным, в здании, которое стало целью ракетного удара, располагалась военная полиция ВС РФ.

Информации о потерях противника пока не поступало, однако, судя по разрушениям, они могут быть довольно значительными.

Кроме того, в результате удара была уничтожена находившаяся радом российская военная техника.

Великий Бурлук находится в около 46 километрах севернее Купянска, из которого уже началась эвакуация коллаборантов на фоне подхода к городу украинских сил.

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