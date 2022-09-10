ВСУ разнесли ракетами HIMARS базу военной полиции РФ в Харьковской области

ВСУ разнесли ракетами HIMARS базу военной полиции РФ в Харьковской области6
- 10.09.2022, 10:42
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Здание с оккупантами в Большом Бурлуке почти полностью разрушено.
Украинские военные обстреляли из реактивных системам залпового огня HIMARS базу российских оккупантов в Великом Бурлуке Харьковской области.
Об этом свидетельствует видео, которое было обнародовано в соцсетях в субботу, 10 сентября, сообщает nv.ua.
Согласно имеющимся данным, в здании, которое стало целью ракетного удара, располагалась военная полиция ВС РФ.
Информации о потерях противника пока не поступало, однако, судя по разрушениям, они могут быть довольно значительными.
Кроме того, в результате удара была уничтожена находившаяся радом российская военная техника.
🔥 На видео - последствия прилета РСЗО HIMARS по территорию Ветклиники в н.п. Великий Бурлук— 10 квітня (@buch10_04) September 10, 2022
Сообщается, что в здании Ветклиники размещалась военная полиция ВС РФ pic.twitter.com/TDgVQLAPg3
Великий Бурлук находится в около 46 километрах севернее Купянска, из которого уже началась эвакуация коллаборантов на фоне подхода к городу украинских сил.