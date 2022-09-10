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Достали из горящей техники: ВСУ захватили капитана танковой роты РФ

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  • 10.09.2022, 12:32
  • 6,304
Достали из горящей техники: ВСУ захватили капитана танковой роты РФ

Украинская армия продолжает свое контрнаступление.

Украинские военные захватили в плен капитана танковой роты ВС РФ.

Соответствующее видео было опубликовано в субботу, 10 сентября, в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.

Судя по всему, танк оккупантов был подбит, в результате чего из всего экипажа выжил лишь один.

«За***ись, что мы тебя из танка вытащили. Сгорел бы живьем», — отметил один из украинских бойцов.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

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