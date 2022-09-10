Достали из горящей техники: ВСУ захватили капитана танковой роты РФ

Достали из горящей техники: ВСУ захватили капитана танковой роты РФ5
- 10.09.2022, 12:32
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Украинская армия продолжает свое контрнаступление.
Украинские военные захватили в плен капитана танковой роты ВС РФ.
Соответствующее видео было опубликовано в субботу, 10 сентября, в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.
Судя по всему, танк оккупантов был подбит, в результате чего из всего экипажа выжил лишь один.
«За***ись, что мы тебя из танка вытащили. Сгорел бы живьем», — отметил один из украинских бойцов.
Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.