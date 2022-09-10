Оккупанты объявили о выводе войск из Изюма 6 10.09.2022, 15:23

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Это также касается также и других населенных пунктов.

Оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области. Также это якобы касается и еще «некоторых других населенных пунктов».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал пропагандиста так называемой «ДНР» Даниила Безсонова.

«Так, из Изюма отошли, как и из некоторых других населенных пунктов Харьковского направления», - написал он.

Ситуация в Изюме

Напомним, что еще вчера, по состоянию на вторую половину дня, оккупационная власть объявила «эвакуацию» из Изюма, Купянска (который уже освободили ВСУ) и Великого Бурлука. Сообщалось, что людей вывозят на захваченную часть Луганской области и в Россию.

При этом, аналитики Института изучения войны утверждают, что украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области и имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с изюмом.

Похожее заявление звучало и от советника Офиса президента Алексея Арестовича. Он заявил, что над Изюмом нависла «очень серьезная угроза для оккупантов» и ВСУ способны перерезать пути снабжения украинской группировки россиян.

В сети уже появились фото и видео украинских бойцов из окрестностей Изюма, впрочем Генштаб по понятным причинам пока не дает информации относительно города.

Намеки на Банковой

Тем временем руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram эмодзи с виноградом. Вероятно, намекая на хорошие новости, ожидающие украинцев из города.

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