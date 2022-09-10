«РФ захватывала 120 суток территорию, которую ВСУ освободили за 4 дня» 1 10.09.2022, 20:22

ВСУ освободили территорию за четверо суток меньшими силами, чем было у оккупантов РФ.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В своем Facebook он написал о том, что «российская, прости Господи, армия брала район нашего контрнаступления свыше 120 суток».

- При этом, она была в численном и принципиально бОльшем количественном составе, когда они три месяца подряд (!) вываливали на наши позиции по 45-60 тысяч снарядов в сутки, а мы еле могли ответить 4-6 тысячами, а на один наш ствол артиллерии они имели 10-15 своих, - подчеркнул советник ОП.

Он также обратил внимание на то, что ВСУ освободили эту территорию за четверо суток меньшими силами, чем было у обороняющихся оккупантов РФ.

- Наступление продолжается. Знай наших, - добавил Арестович.

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