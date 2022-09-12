Лукашисты стыдливо прячут статистику 2 Хелена Голубь

12.09.2022, 8:07

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Засекречена информация о торговле с Россией.

Белстат опубликовал данные об внешней торговле товарами в январе – июле 2022 года. Однако объем информации существенно сократился, а Беларусь выделяет сейчас только два региона, с которыми торгует: страны СНГ – и страны вне СНГ.

Еще в прошлом месяце Белстат отдельно выделял объемы внешней торговли с Россией и с ЕС, как с основными торговыми партнерами. «Белсат» писал об этом, констатируя увеличение доли России и сокращение торговли с Европой. Теперь форма подачи статистических данных изменилась: сообщается об объеме торговли со всеми странами в целом – и отдельно для группы стран СНГ и стран вне СНГ.

Напомним, что скрывать информацию от общественности Национальный статистический комитет начал еще в 2020 году – в разгар пандемии коронавируса из публичного доступа исчезла часть демографических данных, в частности, касающихся смертности.

Последующее сокращение статистических данных пришлось на июнь 2021 года. ЕС ввел санкции для нефтяной и калийной отраслей экономики – и объемы торговли этими товарами были удалены со статистической базы.

Через год, когда начали действовать санкции в связи с тем, что беларусские власти поддержали Россию, начавшую войну в Украине, Белстат закрыл все товарные позиции внешней торговли и физические объемы поставок. Из базы данных можно было узнать, в какие страны и на какую сумму продали (или приобрели там) товаров, но что именно Беларусь импортировала или экспортировала, Белстат уже не сообщал.

Теперь же нет и сведений о торговле с отдельными странами, Белстат не выделяет в отдельную группу ни Россию, ни страны ЕС, ни страны Евразийского экономического союза.

Однако эти скромные данные свидетельствуют о том, что тенденции, определенные в первом полугодии, сохраняются. Объемы внешней торговли (как импорта, так и экспорта) сокращаются, доля России неуклонно растет, а Европы падает.

Согласно доступным нам данным из предыдущих периодов, доля России в экспорте стран СНГ составляла около 80 %, а доля ЕС в поставках вне СНГ – около 60 %. Именно эти торговые партнеры определяли динамику торговли в группах СНГ и не СНГ.

Снимок носит иллюстративный характер. Польско-беларусская граница, 15 марта 2022 г. Фото: Aleksandra Kossowska / Forum

По последним данным Белстата, экспорт в страны вне СНГ в нынешнем июле сократился на 30% по сравнению с прошлогодним июлем и составил $ 907,9 млн. Импорт оттуда уменьшился на 13,5 %, до $ 893,9 млн. Если брать результаты семи месяцев, то минус в экспорте меньше – 19,5% ($7,1 млрд), а вот импорт в январе– июле сократился больше, чем месяц в месяц – на 20,8% ($6,9 млрд).

Соответственно, падают общие объемы внешней торговли товарами. Так, внешний товарооборот снизился на 6,7% и составил $ 40,5 млрд. За 7 месяцев 2022 года Беларусь продала за рубеж товаров на $ 20,3 млрд, что на 3,5% меньше января – июля 2021 года; купила на $ 20,2 млрд – это на 9,7% меньше уровня аналогичного прошлогоднего периода. Правда, в отличие от прошлого года, сальдо положительное − $ 189,6 млн. Год назад был минус $ 1,2 млрд.

Скрывает результаты экономического развития не только Белстат. Минфин во второй половине этого года перестал сообщать о состоянии государственного долга, не информирует министерство и об исполнении бюджета.

Беларусь перестала предоставлять эти данные МВФ в рамках специального стандарта распространения данных (ССРД), к которому наша страна присоединилась в 2004 году. ССРД МВФ был создан для того, чтобы информация об экономическом и финансовом состоянии государства-члена МВФ была доступна в случае, если правительство будет заимствовать средства на международном рынке капитала. Сейчас для Беларуси этот рынок не доступен из-за санкций.

Хелена Голубь, «Белсат»

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