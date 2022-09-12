Для российских войск на Херсонщине началась гуманитарная катастрофа 10 12.09.2022, 13:32

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Россияне умирают от ранений из-за перебитой логистики.

Российские оккупанты в Херсонской области умирают от ранений из-за разрушенных логистических маршрутов.

Об этом заявил украинский эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, россияне не могут эвакуировать своих раненых с правого берега Днепра в Херсонской области.

«Постоянно идут боевые столкновения и в РФ много раненых, их вывозить не могут. Фактически, они умирают. Если раненому в первый час не оказать помощь, то его шансы выжить невелики», - пояснил эксперт.

Рыженко добавил, что сейчас на правом берегу Днепра находятся наиболее боеспособные подразделения России.

«Это и воздушно-десантные войска, и силы спецопераций, и морская пехота - силы береговой обороны. Ограничения в логистике и отсутствие боеприпасов очень крепко бьют по морально-психологическому состоянию личного состава. Я думаю, что успехи ВСУ в районе Харькова добавляют», - отметил он.

Эксперт отметил, что сейчас на Херсонщине повторяется ситуация на Киевщине по состоянию на вторую половину марта. Рашистам проблематично подвозить воду, еду и боеприпасы.

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