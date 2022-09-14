Из-за огромных потерь РФ вербует в армию рецидивистов, наркоманов и алкоголиков 14.09.2022, 9:14

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Генштаб ВСУ опубликовал сводку по боевым действиям на утро 14 сентября.

Российская оккупационная армия ежедневно несет существенные потери в живой силе и пытается их компенсировать разными способами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке за среду, 14 сентября.

Военное руководство РФ продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области. Вербовщики обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком на 3 месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления срок службы составит 6 месяцев. Однако никакие контракты с желающими не подписываются.

Также продолжается набор так называемых «резервистов» в состав 3-го армейского корпуса.

«Среди уже набранного личного состава множество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость», — говорится в сообщении.

Также о проблемах с комплектованием подразделений личным составом свидетельствует факт проведения принудительной мобилизации в городе Горловка. Здесь так называемые местные «военнослужащие» получили задачу вместе с милицией до 19 августа набрать шесть тысяч человек. В городе продолжается розыск и задержание мужчин, что, в свою очередь, вызывает массовое недовольство местных жителей.

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на всех направлениях. ВСУ отбили наступление врага в районах 8 населенных пунктов.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник обстрелял инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степное Сумской области;

на Харьковском направлении - Басово и Купянск;

на Краматорском направлении - Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка;

на Бахмутском направлении - Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении - Большая Новоселка, Новодонецкое и Времовка;

на Запорожском направлении - Новополье, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное;

на Южнобужском направлении - Таврическое, Мирное, Терновые Поды, Партизанское, Красная Долина, Белогорка, Новогреднево, Безыменное, Сухой Пруд, Белая Криница, Ольгино, Высокополье, Каменное. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.

В населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области российские оккупанты расквартируются в домах местных жителей, кое-где выгоняя владельцев из дома.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и БпЛА.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Потери российских оккупантов пока уточняются.

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