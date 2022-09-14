Литва призвала своих граждан не ездить в Беларусь и Россию 4 14.09.2022, 11:57

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Пограничники РФ устроили литовцу жесткий допрос из-за поддержки Украины.

Российские пограничники задержали в приграничной зоне гражданина Литвы и, обнаружив в его соцсетях посты в поддержку Украины, несколько дней его допрашивали. Покинуть Россию он смог лишь спустя две недели, получив штраф и пятилетний запрет на въезд в страну.

Историю литовца рассказали в Департаменте госбезопасности Литвы, призвав граждан не ездить без необходимости в Россию и Беларусь из-за риска попасть в похожую ситуацию.

В департаменте призвали граждан быть осторожными на границе и без крайней необходимости избегать поездок в Россию и Беларусь, объяснив это «агрессивными методами работы» российских и белорусских спецслужб.

В качестве примера историю в ведомстве привели историю гражданина Литвы, который задержали российские пограничники за «нарушение порядка нахождения в российской приграничной зоне из-за неосторожного поведения». После задержания он успел позвонить своим родственникам, которые в свою очередь рассказали о происшествии литовским чиновникам. После этого связаться с ним по телефону не удавалось.

— На гражданина надели наручники, завязали глаза и доставили в штаб российских чиновников. По его собственным показаниям, его неоднократно жестоко избивали, применяя психологическое и физическое насилие. Не исключено, что такое поведение россиян могло быть вызвано обнаруженными в аккаунте задержанного в социальной сети постами в поддержку Украины и с осуждением России за агрессию против нее, а также демонстрацией поддержки публичной акции по сбору средств на беспилотник Bayraktar, предназначенный для украинцев, — сообщили в департаменте.

После этого литовца несколько раз перевозили с места на место, снимали отпечатки пальцев, фотографировали и допрашивали, в том числе требовали рассказать о работе, семье, друзьях в соцсетях, связях с госучреждениями Литвы, отношении к России и войне против Украины, сексуальной ориентации, религиозных убеждениях и т.д.

В допросах участвовали как люди в штатском, так и сотрудники в военной форме. Последние угрожали задержанному огнестрельным оружием, ножом и электрошокером. Если ответы приходились им не по нраву, литовца били по голове. На одном из допросов ему приказали раздеться догола и объяснить значение татуировок на теле.

— После нескольких дней допросов задержанному гражданину Литвы присудили 2000 рублей штрафа за административное правонарушение и запретили въезд в Россию на пять лет. Российские официальные лица вели себя пассивно, не желали объяснять обстоятельства задержания и предоставлять необходимую информацию ответственным литовским чиновникам. Гражданин Литвы был задержан в России более двух недель без санкции суда, — добавили в ведомстве.

Департамент призвал граждан Литвы не ездить без крайней необходимости в Россию и Беларусь и предупредил, что в РФ поддержка Украины и осуждение России в социальных сетях могут повлечь уголовное преследование. Кроме того, литовских граждан могут попытаться завербовать или использовать в целях пропаганды.

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